ممثلة مصرية تعلن زواجها الـ 12 في تاريخ حياتها

الجمعة 08 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق زواجها من هيثم زنيتا مدير تصوير أحدث مسلسلاتها “سلطانة المعز”، ليكون هذا الزواج الثاني عشر لها .

وصرحت غادة عبد الرازق لوسائل الإعلام المصرية، بأنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد، وتنوي قضاء شهر العسل في الجونة.

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت مع هيثم زنيتا في مسلسل “حكاية حياة” الذي عرض في رمضان 2013، وخرجت شائعات وقتها تفيد بارتباطهما ولكنها نفت ذلك.

وكانت الفنانة المصرية قبل ذلك قد تزوجت 11 مرة خلال حياتها، وكان أول زواج لها في عمر 17 عاما، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.