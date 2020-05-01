مصرع قيادي حوثي من العيار الثقيل برتبة لواء .. يعد أهم مسئول قتل خلال السنوات الأخيرة وكان قائدا للقوات الخاصة

الخميس 07 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- مأرب

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افادت مصادر اعلامية ومحلية متطابقة مساء الخميس، بمصرع قيادي حوثي بارز في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وفي التفاصيل قالت المصادر ان قائد ما يسمى القوات الخاصة التابعة للمليشيات الحوثية ،المدعو محمد الحُمران والذي يحمل رتبة لواء ،قتل برصاص قوات الجيش الوطني في جبهة صرواح بمأرب.

واعترفت مليشيا الحوثي بمقتله ونعاه ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد الحمران من أبرز القيادات المقربة من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وينحدر من مديرية مجز بمحافظة صعدة، طبقا للمصادر.

‏كما يعدّ أهم مسؤول حوثي قتل خلال السنوات الأخيرة.