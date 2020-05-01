مأرب تفتتح أول مركز عزل صحي متكامل لمواجهة كورونا

الخميس 07 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح يوم الخميس، مركز عزل وعلاج حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة.

ويتكون المركز البالغ كلفة انشائه مع موازنته التشغيلية لستة اشهر نحو مليون دولار، من جناح فرز الحالات المشتبهة، وجناح لعلاج الحالات التي يثبت اصابتها، وجناح للعزل الصحي للحالات المصابة التي تعاني من مضاعفات الى جانب ادارة وغرف اطباء ومرافق صحية.

ويضم المركز 63 سريرا منهم 4 اسرة بقسم الطوارئ و49 سريرا في قسم الرقود و10 اسرة في قسم العناية المركزة.

واوضح الدكتور مفتاح ان هناك مراكز عزل وعلاج اخرى سيتم افتتاحها خاصة بالنازحين في مخيمات النزوح وهي ضمن الاجراءات التي اتخذتها لجنة الطوارئ لمواجهة الوباء.