تعز تحذر من تكرار ماحدث بعدن والحكومة تعين متحدثا جديدا بإسم لجنة كورونا

الخميس 07 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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كلفت الحكومة اليمنية الدكتورة إشراق ربيع السباعي بمهام المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ.

وبحسب تعميم (اطلع عليه مأرب برس) صادر عن نائب رئيس الحكومة سالم الخنبشي رئيس اللجنة الوطنية العليا، فإنه نظرا لكثرة المهام المناطة بالدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة والمتحدث الرسمي باسم اللجنة يتم تكليف السباعي بمهام المتحدث الرسمي باسم اللجنة على أن يحتفظ الوليدي بعضويته في اللجنة الوطنية العليا.

والدكتورة السباعي هي وكيلة وزارة الصحة لقطاع السكان.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ تسجيل 25 حالة إصابة بكورونا منذ العاشر من أبريل الماضي وحتى يوم الاربعاء، في محافظات عدن ولحج وتعز وحضرموت، بينها خمس حالات وفاة.

*تحذيرات في تعز

وعلى صعيد متصل بمستجدات كورونا ،حذر مكتب الصحة في مدينة تعز المستشفيات الخاصة من رفض استقبالها للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا.

ونبه مكتب الصحة المستشفيات الخاصة من رفض استقبال اي حالة تعاني من اعراض مشابهة لفيروس كورونا ..مشيرا بانه سوف يتم سحب ترخيصها واغلاقها .

و شدد مكتب الصحة بتعز على المستشفيات الخاصة استقبال الحالات والتحقق من الاعراض ثم التواصل مع فرق الترصد مع الوبائي وسوف يتم التعامل مع الحالة.

وجاء تحذير مكتب الصحة للمستشفيات حتى لا يتكرر ما حدث في عدن من اغلاق المستشفيات ورفض استقبال الحالات.