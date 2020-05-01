«إصابات مؤكدة» بكورونا في «إب وصنعاء» ومسئول صحي يعلن «خروج الوضع عن السيطرة»

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يواصل الحوثيون التكتم على اصابات كورونا في مناطق سيطرتهم، رغم ما تسربه تقارير وجهات صحية عن كارثة حقيقة وتفشي كبير لوباء كورونا بصنعاء ومناطق اخرى.
اخر تلك المعلومات ؛ما كشفه تقرير رسمي بصنعاء عن تسجيل أربع إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في أمانة العاصمة ومحافظة إب.
وقال تقرير صادر عن المركز الوطني لمختبرات الصحة، الخاضع لسيطرة الحوثيين في تقريره ليوم الثلاثاء ، ان ثلاث حالات، من الحالات التي تم فحصها في مستشفى الكويت، جاءت نتيجتها إيجابية ومؤكدة إصابتها بفيروس كورونا.
كما اشار التقرير الى، أن نتيجة إحدى حالات الاشتباه التي جرى فحصها في مستشفى جبلة بحافظة إب، جاءت نتيجتها إيجابية ومؤكدة بفيروس كورونا.
ووفق التقرير فإن الثلاث الحالات المؤكدة في صنعاء لرجال اعمارهم بين 35-40 عاماً، بينما الحالة المؤكدة في إب لمرأة، مجهول عمرها.
ولم يعلن الحوثيون حتى مساء الخميس سوى تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في صنعاء، تم اكتشافها في مهاجر صومالي.
وفي ظل هذا التكتيم الشديد ، تظهر بعض التصريحات المخيفة لبعض المسئولين في القطاع الصحي بصنعاء منها ما أعلن عنه المدير الفني لمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا المسيطر عليه من الحوثيين في صنعاء، قبل يومين عن «خروج الوضع عن السيطرة بسبب تفشي فيروس كورونا في العاصمة اليمنية» حد تعبيره.
ويوم الأربعاء اغلق الحوثيون، عشرة شوارع وأحياء في أمانة العاصمة، ومنعوا الصلاة في مساجدها، وقالوا إن هذا الإجراء تجريبي ضمن الاحترازات الوقائية الصحية لمواجهة كورونا.