كذبة الامارات للسيطرة على موانئ وسواحل اليمن #شاهد اليمن تعلن فتح منفذ الوديعة وتحدد المسموح لهم بالعبور غموض ورعب يكتنف صنعاء إثر تهرب الحوثيين من الكشف عن حجم الإصاباتبكورونا بنك إنجلترا:بريطانيا قد تتجة نحو أكبر تراجع اقتصادي في 300عام فيروس كورونا:كيف حيرت الطفرات العلماء منهم توكل كرمان...فيسبوك تعلن أسماء أعضاء محكمتها العليا لمراقبةالمتحتوى 4ملايين دولار قيمة تسوية طلاق رئيس وزراء بريطانيا لزوجتة الرئيس الأمريكي:كورونا أسوأ من هجمات 11 سبتمبر مليشيات الحوثي تعترف بمصرع أحد ابرز قياداتها العسكرية مساعدات عاجلة وطارئة لليمن من الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة كورونا بقيمة
أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، إعادة فتح منفذ الوديعة البري الرابط مع السعودية، لاستقبال العالقين اليمنيين في المملكة.
وكانت السلطات أقرت في الـ8 من إبريل الماضي، إغلاق المنفذ بشكل كامل ضمن إجراءات منع وصول فيروس كورونا.
وقالت وزارة شؤون المغتربين في بيان نشره موقع الوزارة: "وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي الحكومة بفتح منفذ الوديعة البري كحالة خاصة لاستقبال العالقين في المنفذ".
وأضاف البيان "بناء على ذلك، وجه نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل سالم الخنبشي مذكرة إلى مدير عام منفذ الوديعة بفتح المنفذ ابتداءً من الخميس 7 مايو 2020، واستقبال العالقين بحسب الكشف المرفوع من القنصلية العامة بجدة".
كما وجه السلطات في منذ الوديعة بعمل حجر صحي للعالقين قبل السماح لهم بالمغادرة إلى مناطقهم.
ويتواجد في المملكة يمنين عالقين بينهم بعض المعتمرين الذي لم يتمكنوا من مغادرة السعودية بعد قرار السلطات اغلاق المنافذ تحسبا لكورونا.
وسجلت اليمن حتى أمس الأربعاء 25 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في محافظات عدن وحضرموت وتعز ولحج، منها 5 حالات وفاة.