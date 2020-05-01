بنك إنجلترا:بريطانيا قد تتجة نحو أكبر تراجع اقتصادي في 300عام

الخميس 07 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-القبس الكويتية

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قال بنك إنجلترا المركزي إن بريطانيا قد تتجه صوب أكبر تراجع اقتصادي يشهده في أكثر من 300 عام بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن أزمة فيروس كورونا وأبقى الباب مفتوحا اليوم الخميس لمزيد من إجراءات التحفيز.

وقال البنك إن الاقتصاد البريطاني على مسار الانكماش بنسبة 25 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو بينما ستقفز البطالة لأكثر من تسعة بالمئة من قوة العمل.

وعلى مدى 2020 ككل، يواجه الإنتاج خطر الانكماش بنسبة 14 بالمئة وهو تراجع سنوي لم تشهد البلاد مثله منذ أوائل القرن الثامن عشر عندما كانت بريطانيا تعاني من الكوارث الطبيعية والحرب وكل ذلك رغم ما يصفه بنك إنجلترا بأنه "إجراءات تحفيز مالية ونقدية كبيرة للغاية".

لكن تصور المركزي تنبأ أيضا بانتعاش اقتصادي سريع في 2021 مع تسجيل نمو بنسبة 15 بالمئة مع تخفيف إجراءات العزل العام.

وأبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوى على الإطلاق بنسبة 0.1 بالمئة وأبقى على هدفه لشراء السندات، ومعظمها ديون حكومية بريطانية، عند 645 مليار جنيه استرليني (797 مليار دولار) مع استمرار أثر إجراءات التحفيز التي سرت في مارس.

لكن في إشارة على أن هناك المزيد في المستقبل، صوت اثنان من بين تسعة من صانعي السياسات في البنك لصالح زيادة قدرة البنك لشراء السندات بمقدار 100 مليار جنيه استرليني. وقال محافظ المركزي أندرو بايلي إن البنك قد يتحرك مجددا.

وقال "مهما كان تطور التوقعات الاقتصادية، سيتصرف البنك وفقا لما تقتضيه الضرورة لتوفير الاستقرار النقدي والمالي الضروري للرفاهة على المدى الطويل وللوفاء باحتياجات شعب هذه البلاد".