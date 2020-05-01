فيروس كورونا:كيف حيرت الطفرات العلماء

الخميس 07 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- بي بي سي

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يرصد العلماء التغيرات التي تطرأ على "نتوءات" الفيروس رصد باحثون في الولايات المتحدة وبريطانيا المئات من الطفرات في الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19.

ولكن حتى الآن لم تتمكن أي جهة من التنبؤ بما سيعنيه هذا بالنسبة لانتشار الفيروس بين الناس ومدى فعالية أي لقاح يتم تطويره. الطفرات (تغير التركيب الجيني) أمر دائم الحدوث في الفيروسات.

السؤال هو: أي من هذه الطفرات قد تغيّر شدة المرض أو احتمال العدوى؟ إعلان أشار بحث أولي من الولايات المتحدة إلى أنّ طفرة معينة - هي D614G - آخذة في الهيمنة وقد تجعل المرض أكثر عدوى. لكن حتى الآن، لم يخضع البحث لمراجعة علماء آخرين ولم يُنشر بصفة رسمية.