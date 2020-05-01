منهم توكل كرمان...فيسبوك تعلن أسماء أعضاء محكمتها العليا لمراقبةالمتحتوى

الخميس 07 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-الجزيرة

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أعضاء مجلس الإدارة عاشوا في 27 دولة ويتحدثون 29 لغة على الأقل كما ذكرت فيسبوك (موقع مجلس الرقابة) أعضاء مجلس الإدارة عاشوا في 27 دولة ويتحدثون 29 لغة على الأقل كما ذكرت فيسبوك (موقع مجلس الرقابة)

أعلنت شركة فيسبوك أول عشرين عضوا في مجلس الرقابة التابع لها، وهو هيئة مستقلة يمكنها إصدار أحكام على سياسات فيسبوك والمساعدة في الإشراف على المحتوى وسماع الطعون في القرارات الحالية.

ستتمكن الهيئة المستقلة، التي أطلق عليها البعض "المحكمة العليا" لفيسبوك، من إلغاء قرارات الشركة والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ عما إذا كان يجب السماح بحجب أنواع من المحتوى على فيسبوك وإنستغرام.