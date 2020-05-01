4ملايين دولار قيمة تسوية طلاق رئيس وزراء بريطانيا لزوجتة

الخميس 07 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-عكاظ

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حصل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، على مرسوم الطلاق من زوجته الأولى مارينا ويلز، وتتجاوز قيمة تسوية الطلاق بينهما نحو الـ4 ملايين دولار، وفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية، ما يمكنه الزواج من خطيبته كاري سيموندز.

وانفصل رئيس الوزاء البريطاني عن زوجته السابقة مارينا ويلر 55 عاماً، بعد تقدمها في فبراير 2020 بطلب للحصول على مرسوم الطلاق لتنهي زواجاً استمر 27 عاماً، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة زواج جونسون من خطيبته كاري سيموندز التي وضعت مولودها الأول منذ أيام خصوصاً بعد رفع الإغلاق المفروض بسبب تفشى فايروس كورونا.

ويعتبر جونسون هو رئيس الوزراء رقم 77 للمملكة المتحدة وثاني مسؤول يُعلن طلاقه في تاريخ بريطانيا أثناء وجوده في منصبه إذ سبقه في عام 1769 أغسطس فيتزروي، دوق جرافتون الثالث وهو سياسي بريطاني تقلد منصب رئيس وزراء بريطانيا في الفترة ما بين 1769 و1770 وقد أنجب 9 أبناء مع زوجته الثانية.

من ناحية أخرى قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بجولة صباح اليوم الأربعاء، بشوارع مدينة وستمنستر بالعاصمة الإنجليزية لندن، بصحبة عدد من مساعديه، وهو يحتسى القهوة، وذلك بعد تعافيه من فايروس كورونا المستجد «كوفيد – 19». وكان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، واصل تشجيع المواطنين على الاستمرار في قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بالعزل المنزلي، لمنع تفشي جائحة كورونا، وحماية العاملين في القطاع الطبي.