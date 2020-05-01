الرئيس الأمريكي:كورونا أسوأ من هجمات 11 سبتمبر

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على الرغم من أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب قد اعتبر في وقت سابق من الأربعاء، أن أزمة فيروس كورونا أسوأ من الهجوم المفاجئ الذي شنته اليابان العام 1941 على قاعدة بيرل هاربور العسكرية في جزر هاواي، وأيضاً أسوأ من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، قائلا من مكتبه البيضاوي "إنها أزمة أسوأ من بيرل هاربور، وأسوأ من هجمات مركز التجارة العالمي، ما كان ينبغي لذلك أن يحصل، ومؤكدا أن ما يعيشه العالم أشبه بحرب ضروس لا يجب الاستهانة بالوباء، عاد الرئيس وطمأن أن بلاده بحالة جيدة، وأنها في وضع يسمح لها بمساعدة الدول الأخرى.
ما زال العالم يحارب فيروس كورونا الذي حصد أكثر من ربع مليون إنسان حول العالم، ويحاول كشف غموضه.
وفي جديد اكتشافات العلم...لهذا تغول كورونا.. وتحول أكثر من 200 مرة! لهذا تغول كورونا.. وتحول أكثر من 200 مرة! فيروس كورونا كما أعلن ترمب أن بلاده حققت نتائج جيدة في المعركة ضد كورونا، مشيراً إلى أنه جاري العمل لتفادي أي نقص في الإمدادات الطبية، كاشفا أنه أميركا أصبح لديها مصانع للكمامات والآلاف من أجهزة التنفس الاصطناعي.
في السياق، لفت ترمب إلى أن إدارته ورثت نظاما صحيا صعبا من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، مشيرا إلى أن أميركا لا تزال في المستوى المنخفض بالنسبة لعدد الوفيات. من ناحية أخرى، عاد ترمب وأكد على رأيه بأنه غير مقتنع أو مصدق ما تقوله الصين حول نسبة الوفيات لديها بسبب الجائحة