مليشيات الحوثي تعترف بمصرع أحد ابرز قياداتها العسكرية

الخميس 07 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-العربية

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اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بمصرع أحد أبرز قياداتها العسكرية، دون أن تفصح كعادتها عن مكان وتاريخ مقتله.

ونعت قيادات حوثية رفيعة مصرع قائد القوات الخاصة التابعة للميليشيا اللواء محمد عبدالكريم الحمران، وأعلنت في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيتم تشييع جثمانه بعد ظهر اليوم الخميس من جامع الصالح بالعاصمة صنعاء.

هكذا نعت ميليشيا الحوثي قائدها البارز هكذا نعت ميليشيا الحوثي قائدها البارز وذكرت مصادر في جماعة الحوثي أن اللواء الحمران قائد القوات الخاصة التابعة للميليشيا، قُتل في معارك بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال اليمن، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.