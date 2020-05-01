الرئيس الأمريكي:كورونا أسوأ من هجمات 11 سبتمبر مليشيات الحوثي تعترف بمصرع أحد ابرز قياداتها العسكرية مساعدات عاجلة وطارئة لليمن من الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة كورونا بقيمة بسبب كورونا توقعات أممية بوفاة 48ألف إمرأة باليمن برفيسور تركي يوضح الأسباب التي تؤكد قرب رحيل النظام والبديل المتوقع لحكم عائلة الأسد وفاة أول مسؤل يمني رفيع بفيروس كورونا مكتب أوقاف مأرب يصدر تعميما عاجلا بخصوص الجمعة والجماعة والتراويح وفاة فنانة مصرية شابة بشكل مفاجئ غريفيث: يجب ان يكون المجلس الانتقالي الجنوبي جزءاً من الحل السياسي مؤسسة العيسي تدشن توزيع سلال غذائية بعدن
اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بمصرع أحد أبرز قياداتها العسكرية، دون أن تفصح كعادتها عن مكان وتاريخ مقتله.
ونعت قيادات حوثية رفيعة مصرع قائد القوات الخاصة التابعة للميليشيا اللواء محمد عبدالكريم الحمران، وأعلنت في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيتم تشييع جثمانه بعد ظهر اليوم الخميس من جامع الصالح بالعاصمة صنعاء.
هكذا نعت ميليشيا الحوثي قائدها البارز هكذا نعت ميليشيا الحوثي قائدها البارز وذكرت مصادر في جماعة الحوثي أن اللواء الحمران قائد القوات الخاصة التابعة للميليشيا، قُتل في معارك بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال اليمن، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.