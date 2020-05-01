مساعدات عاجلة وطارئة لليمن من الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة كورونا بقيمة

الخميس 07 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-العربية

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تعلن الولايات المتحدة تقديم 225 مليون دولار مساعدات طارئة لليمن .

وبحسب بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإنه إذا طالت جائحة COVID-19، فإن عدد النساء غير القادرات على الوصول إلى تنظيم الأسرة، ويواجهن حالات الحمل غير المقصود، والعنف القائم على نوع الجنس والممارسات الضارة الأخرى يمكن أن يرتفع بشكل كبير بملايين الحالات في الأشهر المقبلة، مؤكدا أن هذا "سيكون مدمرا لليمن" .

وحتى مساء الأربعاء، سجل اليمن 25 حالة إصابة بكورونا، بينها خمس وفيات.