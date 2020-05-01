وفاة أول مسؤل يمني رفيع بفيروس كورونا

الخميس 07 مايو 2020 الساعة 04 صباحاً / مارب برس - مارب

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‏توفي اليوم رئيس دائرة السلطة المحلية في رئاسة الوزراء الاستاذ مقبل محسن علي داخل المحجر الصحي بمستشفى الامل الواقع في العاصمة عدن بمديرية البريقة، بعد اصابته بفيروس كورونا حسب مصادر طبية ومقربين من الفقيد.

الي ذلك نعت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وفاة رئيس دائرة السلطة المحلية بالأمانة الفقيد مقبل على محسن القطيبي،.

حيث قال بيان النعي ان الفقيد وافته المنية في الوقت الذي كان يقوم فيه بواجبه الوطني بالحصر والإطلاع على الأضرار التي تعرضت لها العاصمة المؤقتة عدن نتيجة الأمطار والسيول للتخفيف عن المواطنين.

ونوه بيان صادر عن الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بدور الفقيد الشهود له بالتفاني في أداء واجبه وما يحظى به من احترام وحب قيادته وكافة زملاءه.