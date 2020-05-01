مكتب أوقاف مأرب يصدر تعميما عاجلا بخصوص الجمعة والجماعة والتراويح وفاة فنانة مصرية شابة بشكل مفاجئ غريفيث: يجب ان يكون المجلس الانتقالي الجنوبي جزءاً من الحل السياسي مؤسسة العيسي تدشن توزيع سلال غذائية بعدن أول دولة إسلامية تعلن السيطرة على جائحة كورونا آخر مستجدات كورونا باليمن «وفيات خارج عدن ومحافظة جديدة يصلها الفيروس» مقــتــل فنان بقنــبلة بسبب سيجـارة قبل الإفطار عالم صيني أوشك على إيجاد علاج نهائي للكورونا فتم اغتياله في أمريكا فوراً توزيع خزانات مياه الشرب لعشرات الاسر النازحة والمتضررة من السيول عودة صلاة الجماعة في المسجد الحرام ... ولكن هكذا كانت صلاتهم.. شاهد
أصدر مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب تعميماً مساء الأربعاء بتعليق الصلوات الخمس والتراويح في كافة المساجد بالمحافظة ابتداء من اليوم الخميس.
ووجه في البيان الذي حصل "مأرب برس" على نسخة منه، بإيقاف جميع المحاضرات والدروس وحلقات التحفيظ والتجمعات الدينية المختلفة.
وأشار البيان بأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات لجنة الطوارئ بالمحافظة وتعاميم سابقة للأوقاف ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.