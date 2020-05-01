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مكتب أوقاف مأرب يصدر تعميما عاجلا بخصوص الجمعة والجماعة والتراويح

الخميس 07 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص
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أصدر مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب تعميماً مساء الأربعاء بتعليق الصلوات الخمس والتراويح في كافة المساجد بالمحافظة ابتداء من اليوم الخميس.

ووجه في البيان الذي حصل "مأرب برس" على نسخة منه، بإيقاف جميع المحاضرات والدروس وحلقات التحفيظ والتجمعات الدينية المختلفة.

وأشار البيان بأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات لجنة الطوارئ بالمحافظة وتعاميم سابقة للأوقاف ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

 
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