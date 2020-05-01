آخر مستجدات كورونا باليمن «وفيات خارج عدن ومحافظة جديدة يصلها الفيروس»

الخميس 07 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 975

شهد يوم الاربعاء ، تسجيل اول حالات وفاة بوباء كورونا خارج العاصمة المؤقتة عدن، التي سبق ان سجلت 3 حالات وفاة خلال الايام الماضية.

وبحسب الجهات الصحية الرسمية فقد سجلت تعز،الاربعاء اول حالة وفاة ، كما انضمت محافظة لحج للمحافظات التي ظهر فيها فيروس كورونا وسجلت 3 اصابات احدها حالة وفاة.

ووصل مجموع الحالات المؤكدة والمعلن عنها من قبل الجهات الرسمية، بحسب ما رصده مأرب برس مساء الاربعاء، الى 25 حالة 5 منها حالات وفاة وحالة تعافي واحدة بحضرموت وهي اول حالة اصابة بكورونا في اليمن ، اعلن عنها في 10 ابريل الماضي.

واضافة الى احصائية الحكومة اليمنية هناك حالة وفاة اعلن عنها الحوثيون الثلاثاء بصنعاء ، لكن لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة بعدن لم تضمنها في اخر احصائيتها لكورونا، لاسباب تتعلق بعدم قدرتها على التحقق من صحة الارقام في مناطق سيطرة الحوثيين ، وبذلك يكون الاجمالي، 26 حالة اصابة بفيروس كورونا باليمن توفت منها 6 حالات حتى يوم الاربعاء.