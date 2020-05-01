مقــتــل فنان بقنــبلة بسبب سيجـارة قبل الإفطار

الخميس 07 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أودى اشتــباك مسلــح بحياة الفنان التشكيلي السوري عدنان كدرش تــأثراً بإصــابته بقنبلة يدوية، خلال اشتباك مسلح لا علاقة له به، سببه تــدخين سيجارة قبل الإفطار.

وقال الشهود على الـحـادث إن عدنان لم يكن مشــاركا في الشــجار، وأن “الخــلاف بدأ بين عائلتي كدرش والنيربي في حي الناعورة وسط إدلب، بسبب شاب كان يدخن بشكل علني في الشارع خلال وقت الصيام، قبل أذان المغرب، ليتطور الأمر من خــلاف إلى اشتــباكــات بالأسلحة الرشـاشة والقــنا بل اليدوية”.

ويعرف كدرش بأنه أحد الفنانين الذين رسموا لوحات رُفعت أثناء الاحتجــاجــات في سورية، كما رسم لوحات جدارية في شوارع إدلب، وعمل في مركز الفنون التشكيلية وقدم الكثير من فنه لوطنه.

وافتتح في عام 2018 مؤسسة “ضياء” الثقافية التي ضمت مثقفين ورسامين وشعراء وخبراء في السينما والمسرح، وكان الهدف منها وفق كدرش، نقل صورة للعالم مفادها أن إدلب مدينة الفن والشعراء والمثقفين “لا مدينة الإرهــاب”.