توزيع خزانات مياه الشرب لعشرات الاسر النازحة والمتضررة من السيول

الخميس 07 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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دُشن بمحافظة مأرب مشروع المياة المتمثل بتوزيع خزانات مياة للمتضررين في مخيمات التهجير والنزوح نتيجة السيول خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا المشروع الحيوي الذي يستفيد منه 150 أسرة نازحة في إطار التدخل الذي قامت به منظمة ثري تراكس استجابةً لخطة الإستجابة العاجلة التي أطلقتها الحكومة والسلطة المحلية بمأرب.

وحسب القائمين على المشروع فقد تم اختيار الاسر بمعايير دقيقة وفق مسوحات ميدانية أجرتها المنظمة بإشراف الوحدة التنفيذية بالمحافظة.

وفي حفل التدشين الذي حضره رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين- سيف مثنى عبر عن ارتياحه لمثل هذه المشاريع الهامة والملامسة لاكبر احتياجات مخيمات النزوح وبقية السكان المتضررين من الحرب والسيول".

من جهتها اعتبرت رضا عوض رئيس مبادرة بذور المستقبل الشريك الميداني في المشروع أن هذا هكذا مشروع بادرة أمل ونقطة تحول تتمنى من المنظمات والجهات المانحة أن تحذو حذو ثري تراكس.

من جانبهم عبر المستفيدين عن سعادتهم بدعمهم بمثل هكذا احتياجات اساسية للمسكن، وعبروا عن امتنانهم وشكرهم لكل القائمين على مثل هذه المشاريع النوعية.

الجدير ذكره أن هذا المشروع هو أحد المشاريع التي بدأت المنظمة تنفيذها في محافظة مأرب.

وأكد القائمون القائمون على المشروع أن المنظمة اتجهت المنحى الإيجابي في نوعية المشاريع، وستستمر في هذا المسار الذي يخدم رؤية أبناء الوطن ويعزز تحقيق أهداف المنظمة ورؤيتها واستجابة لتوجيهات رئيس المنظمة رجل الأعمال الشيخ عبدالسلام الحاج الذي يولي هذا الجانب الإنساني الحيوي اهتمامه الخاص.