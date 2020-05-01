عودة صلاة الجماعة في المسجد الحرام ... ولكن هكذا كانت صلاتهم.. شاهد وصول مساعدات سعودية لليمن لمواجهة كورونا السعودية تطلق قمرا صناعيا متخصصا في هذا المجال يستهدف المجتمع السعودي حضرموت تغلق كامل حدودها وتعلن عن قرارات يبدأ سريانها الخميس أمير سعودي شهير يسعى لشراء ناد فرنسي تحذير دولي 48 ألف امرأة يمنية حياتهن في خطر الأرصاد يحذر بشدة المواطنين في 12 محافظة يمنية ويوجه لهم نصائح «الرويشان» يوجِع قرقاش «الإمارات» بهذه الكلمات محافظة يمنية تعلن عن أول حالة وفاة بكورونا مرحلة هي الأسوأ تنتظر اليمن وضربة جديدة ستفاقم الوضع
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الاربعاء في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في مختلف محافظاته.
واشتملت الدفعة الأولى التي تم تسليمها للبرنامج الوطني للامداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون على الاحتياجات الهامة من أدوات الحماية والملابس الواقية وأجهزة الكشف على المرضى واللوازم المخبرية إضافة إلى الأدوية والقساطر الوريدية والكمامات وأسرّة المرضى، بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.
وتأتي هذه المساعدات انفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز .