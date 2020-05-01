وصول مساعدات سعودية لليمن لمواجهة كورونا

الأربعاء 06 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الاربعاء في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في مختلف محافظاته.

واشتملت الدفعة الأولى التي تم تسليمها للبرنامج الوطني للامداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون على الاحتياجات الهامة من أدوات الحماية والملابس الواقية وأجهزة الكشف على المرضى واللوازم المخبرية إضافة إلى الأدوية والقساطر الوريدية والكمامات وأسرّة المرضى، بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.

وتأتي هذه المساعدات انفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز .