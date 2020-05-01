السعودية تطلق قمرا صناعيا متخصصا في هذا المجال يستهدف المجتمع السعودي

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تجري شركة "سبوتنيك" الروسية المتخصصة في تصنيع الأقمار الصناعية محادثات مع 6 بلدان بشأن تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية في مصلحتها.
يذكر أن شركة "سبوتنيك" الروسية تعتزم أن تطلق العام الجاري 5 أقمار صناعية إلى مدار الأرض، بما في ذلك قمران صناعيان في مصلحة بلدان أخرى. ومن بينها القمر الصناعي السعودي الخاص بمجال التعليم والقمر الصناعي التونسي الخاص بإنترنت الأشياء.
وقال ناطق باسم الشركة إن شركته تجري محادثات مع 6 بلدان بشأن إطلاق الأقمار الصناعية عامي 2021 و2022. فيما رفض ذكر أسماء تلك البلدان.
وأوضح أن بعض البلدان قد وقعت معها اتفاقيات. والمقصود بالأمر هو الأقمار الصناعية الخاصة باستشعار الأرض عن بعد والأقمار الصناعية التكنولوجية والأقمار الصناعية الخاصة بمجال التعليم.