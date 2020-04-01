حضرموت تغلق كامل حدودها وتعلن عن قرارات يبدأ سريانها الخميس

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بعد تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا بحضرموت ؛ اعلنت قيادة السلطة المحلية جملة من الاجراءات والقرارات الجديدة.
حيث أقر إجتماع لإعضاء لجنة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا، الذي عقد اليوم في محافظة حضرموت، برئاسة محافظ المحافظة، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج البحسني، عدد من الإجراءات والتدابير الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد .
وشملت القرارات الاستمرار في إغلاق جميع المنافذ الحدودية للمحافظة بشكل كامل وحتى إشعار آخر، وإعلان حالة حظر التجوال داخل مديريات محافظة حضرموت ابتداءً من يوم الخميس الرابع عشر من رمضان من الساعة الرابعة عصراً حتى الرابعة صباحاً والاستمرار في إغلاق الأسواق العامة والمحال التجارية ومنع التجمعات، حتى إشعار آخر.
ودعا الإجتماع المواطنين الالتزام بأداء جميع الصلوات في المنازل حفاظاً على سلامتهم، ووسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية تكثيف التوعية بمخاطر الفيروس وحث الناس على البقاء في المنازل حفاظاً على سلامتهم.
وأهاب الإجتماع بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل مستمر في جميع المرافق والأماكن العامة وعدم التجمهر والازدحام والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.
وفي الإجتماع الذي حضره ووكلاء المحافظة والمستشارين وقيادات الأجهزة العسكرية والأمنية والجهات ذات العلاقة، أكد المحافظ البحسني أن الوضع الصحي لا يقبل التهاون ويتطلّب التدخّل السريع للحفاظ على سلامة المواطنين.
بدوره أشار مدير عام المكتب بساحل حضرموت د. رياض الجريري إلى رصد 3 حالات مصابة بفيروس كورونا و3 حالات مشتبهة، فيما بلغت الحالات المخالطة والتي يتم فحصها حالياً حتى الآن 52 حالة منها 30 من المكلا و22 من دوعن.