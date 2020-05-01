أمير سعودي شهير يسعى لشراء ناد فرنسي

الأربعاء 06 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 248

أكدت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن رجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، يعتزم شراء نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال الفترة المقبلة والاستحواذ على ملكيته.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الصفقة قد تتم مقابل 250 مليون يورو، وأن هناك محادثات بين أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان، ومقربين من الأمير السعودي.

وتم ربط اسم الوليد بن طلال بشراء نادي مارسيليا منذ 6 سنوات، وتحديدا في عام 2014، حيث كانت الصفقة في طريقها للإنتهاء، قبل أن تفشل في اللحظات الأخيرة.

ولفتت الصحيفة أنه قد تكون العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة الجديدة ملعب "فيلودروم" المملوك للمدينة الفرنسية وليس للنادي، ولكن وسائل إعلام فرنسية ذكرت أنه في حال موافقة البلدية على بيع الإستاد، فسيتم إتمام الصفقة عمليا.