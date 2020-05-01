آخر الاخبار

عودة صلاة الجماعة في المسجد الحرام ... ولكن هكذا كانت صلاتهم.. شاهد وصول مساعدات سعودية لليمن لمواجهة كورونا السعودية تطلق قمرا صناعيا متخصصا في هذا المجال يستهدف المجتمع السعودي حضرموت تغلق كامل حدودها وتعلن عن قرارات يبدأ سريانها الخميس أمير سعودي شهير يسعى لشراء ناد فرنسي تحذير دولي 48 ألف امرأة يمنية حياتهن في خطر الأرصاد يحذر بشدة المواطنين في 12 محافظة يمنية ويوجه لهم نصائح «الرويشان» يوجِع قرقاش «الإمارات» بهذه الكلمات محافظة يمنية تعلن عن أول حالة وفاة بكورونا مرحلة هي الأسوأ تنتظر اليمن وضربة جديدة ستفاقم الوضع

أمير سعودي شهير يسعى لشراء ناد فرنسي

الأربعاء 06 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 248

أكدت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن رجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، يعتزم شراء نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال الفترة المقبلة والاستحواذ على ملكيته.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الصفقة قد تتم مقابل 250 مليون يورو، وأن هناك محادثات بين أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان، ومقربين من الأمير السعودي.

وتم ربط اسم الوليد بن طلال بشراء نادي مارسيليا منذ 6 سنوات، وتحديدا في عام 2014، حيث كانت الصفقة في طريقها للإنتهاء، قبل أن تفشل في اللحظات الأخيرة.

ولفتت الصحيفة أنه قد تكون العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة الجديدة ملعب "فيلودروم" المملوك للمدينة الفرنسية وليس للنادي، ولكن وسائل إعلام فرنسية ذكرت أنه في حال موافقة البلدية على بيع الإستاد، فسيتم إتمام الصفقة عمليا.

إقراء أيضاً
مبابي: هذا الهدف الذي سجل رونالدو الأجمل بتاريخ الكرة
ريال مدريد يراقب عن كثب "لؤلؤة" الأوروغواي
نقل لاعب شهير مصاب بكورونا إلى العناية المركزة
الدروي السعودي يفجر مفاجئة بخصوص عقود اللاعبين والمدربين
تقرير: نادي الهلال السعودي يحسم ملف مفاوضاته مع فالكاو
وزير الشباب والرياضة التركي يفجر مفاجئة كبيرة مجرياتها قبل نهاية 2020
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس