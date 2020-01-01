الأرصاد يحذر بشدة المواطنين في 12 محافظة يمنية ويوجه لهم نصائح

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حذر المركز الوطني للأرصاد، يوم الأربعاء، بشدة المواطنين من تدفق السيول والانهيارات الصخرية والطينية وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والضباب والشابورة المائية خلال الـ24 ساعة القادمة .
وتوقع المركز في نشرة تحذيرية استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية .
وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون أكثر غزارة على محافظات صعدة , حجة , المحويت , ريمة , عمران وسواحل محافظات حجة , الحديدة , تعز , لحج والمناطق المحاذية لها .
وذكر أن الأمطار قد تشمل أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الجوف , مأرب , شبوة , البيضاء .
ونصح المركز المواطنين في تلك المناطق بعدم المجازفة في عبور الأودية أو التواجد فيها أو قربها أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم .
ودعا المركز إلى الاحتماء في أماكن آمنة أثناء العواصف الرعدية وكذا عدم استخدام الهواتف النقالة وإطفاء كافة الأجهزة الكهربائية .