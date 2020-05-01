محافظة يمنية تعلن عن أول حالة وفاة بكورونا

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عقدت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز ،الاربعاء، مؤتمراً صحفياً ،كرس للوقوف على آخر مستجدات وباء كورونا بالمحافظة.
وأعلنت لجنة الطوارئ في المؤتمر ،عن وفاة أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة والتي تم تسجيل إصابتها السبت الماضي حيث كانت قادمة من محافظة عدن.
واستعرضت وكيلة المحافظة للشؤن الصحية الدكتورة ايلان عبدالحق ، الوضع الوبائي بالمحافظة منذ اعلان الحرب والحصار على المحافظة والتي استهدفت البنى التحتية لمختلف القطاعات وبالذات قطاع الصحة.. لافتة الى ان المرافق الصحية بالمحافظة تفتقر لابسط المستلزمات الطبية.
من جهته استعرض مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتوى راجح المليكي ،الإحراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة كورونا..مشيرا الى شحة الإمكانيات الحالية لمواجهة الوباء.
وواضح بان عدد الحالات المصابة بكورونا حالتين فقط الاولى توفت اليوم والثانية مخالطة للحالة الاولى وهي في الحجر الصحي المنزلي وحالتها مستقرة.
ولفت الدكتور المليكي ،الى انه تم تجهيز مركز للحجر الصحي والعلاجي بالمستشفى الجمهوري ويجري تجهيز مركز للحجر في هيئة مستشفى الثورة من قبل مجموعة هائل سعيد انعم.
واشار مدير المركز الوطني لمختبر الصحة بتعز الدكتور احمد منصور ،الى ان المركز يقوم بإجراء مختلف الفحوصات ومنها فحص كورونا..لافتاً الى ان المختبر لم يتلقى من منظمة الصحة العالمية سوى خمسون فحصا فقط الأمر الذي انتهج معه المركز سياسة الترشيد لمواجهة اسوأ الظروف.