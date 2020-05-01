استعدادا لهجوم جديد.. الإمارات تحرك مليشياتها في يافع والضالع وتدفع بالمئات للسيطرة على سقطرى

الأربعاء 06 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر يمنية مطلعة،عن قيام دولة الامارات بالدفع بمئات العناصر التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي ، الى محافظة ارخبيل سقطرى (شرق).

وقالت المصادر ان الامارات دفعت بنحو 300 مقاتل من أبناء الضالع ويافع(جنوب) الى جزيرة سقطرى عبر باخرة قادمة من ‎حضرموت في محاولة للسيطرة على الجزيرة.

وتحدثت تقارير اعلامية عن وصول أفراد من الانتقالي المدعوم إماراتيا الى مقر اللواء الأول مشاة بحري شمال سقطرى خلال الساعات الماضية(هذا اللواء شهد تمرد بعض قياداته على الشرعية واعلنت الولاء للانتقالي).

وتأتي هذه التحركات مع معلومات عن استعداد عناصر الانتقالي التي وصلت سقطرى لهجوم جديد على حديبو(عاصمة سقطرى) بعد محاولات سابقة فاشلة.

وخلال الايام الماضية حاولت الامارات عبر اذرعها المليشياوية السيطرة على سقطرى لكن قوات الجيش والامن كانت لها بالمرصاد.

وكانت اخر محاولات الامارات الفاشلة امس الثلاثاء لاقتحام مبنى ديوان محافظة سقطرى والسيطرة عليه ، غير ان القوات الحكومية تمكنت من طرد عناصر الانتقالي.

وفي المحاولة السابقة لمليشيات الانتقالي السيطرة على حديبو،قبل ايام، ذكر محافظ سقطرى في تصريحات رصدها مأرب برس ، ان القوات الحكومية واجهت عناصر من ابناء الضالع وابين ويافع وكانت مضطرة للدفاع عن مؤسسات الدولة.