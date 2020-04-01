كورونا يصل خامس محافظة يمنية .. تسجيل اصابات جديدة ووفيات والحصيلة ترتفع

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اعلنت لجنة الطوارئ اليمنية،مساء الاربعاء، تسجيل أول 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة لحج( جنوب اليمن) بينها حالة وفاة.
فيما تم تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة في عدن.
واعلنت اللجنة ايضا في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على تويتر وفاة إحدى حالتي الإصابة المؤكدة سابقاً في محافظة تعز.
بذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (25) حالة بينها (5) وفيات.
وحتى مساء الاربعاء، سجلت اصابات بكورونا في 5 محافظات يمنية هي (حضرموت ،عدن،تعز،صنعاء،لحج).