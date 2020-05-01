مليشيات الانتقالي تدفع بتعزيزات بحرية إلى سقطرى

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دفعت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأربعاء، بتعزيزات عسكرية بحرا إلى جزيرة سقطرى، جنوبي البلاد، وفق مسؤول محلي.
وقال المسؤول للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن تعزيزات تابعة لـ"الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيًا، وصلت بحرا إلى محافظة أرخبيل سقطرى، الواقعة بالمحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.
وأوضح أن "العناصر توجهت إلى قيادة اللواء أول مشاة بحري، الذي يسيطر عليها الانتقالي الجنوبي ومتمردين من الجيش أعلنوا ولائهم للمجلس المدعوم إماراتيا".
وعزا المسؤول المحلي سبب "تحشيد" عناصر المجلس الانتقالي في سقطرى إلى شن هجوم محتمل على مدينة حديبو، عاصمة محافظة أرخبيل، لا سيما بعد فشل هجومين الأسبوع الماضي.
والتعزيزات الجديدة التي أرسلها المجلس الانتقالي تعود لعناصر من خارج محافظة سقطرى، وفق المصدر ذاته.
وتأتي تلك التحركات عقب ساعات من تمكن قوات حكومية في سقطرى من طرد مسلحين يتبعون للمجلس الانتقالي من مقر السلطة المحلية بعد اقتحامه ورفع علم دولة اليمن الجنوبي السابقة على البوابة الرئيسية.