تعرف على أخر الإحصائيات في العالم المفاجئة لعدد الإصابات والوفيات لكورونا

الأربعاء 06 مايو 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-الشرق الأوسط

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أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس «كورونا» حول العالم تجاوز عدد الإصابات به 7.‏3 مليون حالة حتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم (الأربعاء).

وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميتر»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 24.‏1 مليون حالة. وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات تجاوز 258 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفيات، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا والبرازيل وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و237 ألف إصابة إلى جانب نحو 72 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 250 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 213 ألف إصابة ونحو 29 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفاً و883 إصابة و4633 وفاة.