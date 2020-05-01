حدث مثير وغريب...صورة ثلاثية الأبعاد لأغرب حيوان من الثدييات

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قال باحثون في دراسة جديدة إنهم عثروا في جزيرة مدغشقر على بقايا حيوان غريب من الثدييات، كان قد عاش قبل حوالي 66 مليون سنة ثم انقرض بعدها لأسباب مجهولة، لكن المدهش أن بقاياه وجدت تقريبا كاملة، وهي ذات ثلاثة أبعاد، كما يعتقد أنه أكبر الثدييات التي عاشت في ذلك العصر.
حدث مثير المعروف أن كل البقايا الخاصة بالحيوانات أو الإنسان من العصور الغابرة التي عثر عليها إلى حد الآن ذات بعد واحد (مسطحة)، تحت تأثير ضغط الطبقات الجيولوجية، إلا أن بقايا هذا الحيوان كانت ثلاثية الأبعاد وهو حدث مثير في حد ذاته. وقال الباحث الرئيسي، الدكتور ديفيد كروس من معهد علوم الأرض بجامعة كولورادو في تصريح عبر الإيميل للجزيرة نت "الاكتشاف مثير جدا لأنها المرة الأولى التي نعثر فيها على بقايا حيوان كاملة تقريبا".
وأضاف أن "الحيوان يبدو غريبا نوعا ما لأنه يختلف عن كل الثدييات التي نعرفها، وهو بحجم الفأر الكبير، حيث قدرنا طوله بحوالي 52 سنتمترا، ويزن حوالي ثلاثة كيلوغرامات، لكن نرجح أن يكون وزنه أكبر لأن البقايا التي وجدناها تعود لأحد صغاره".