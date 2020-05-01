لصقة بالحلق ..تكتشف إصابتك بكورونا قبل ظهور الأعراض

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ابتكر باحثو جامعة نورث وسترن الأمريكية، لاصقة ذكية يمكنها رصد كورونا مبكرًا قبل ظهور أي أعراض، عبر مراقبة السعال.
ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تتميز اللاصقة التي تثبت في قاعدة الحلق، بحجم صغير كطابع البريد، وقوامها مرن وناعم، وتعتمد على أجهزة استشعار دقيقة لقياس العوامل المرتبطة بالفايروس، مثل أنماط التنفس وحرارة الجسم ومعدل ضربات القلب والسعال وغيرها.
وقال قائد فريق البحث جون روجرز: «جربنا الابتكار على أكثر من 20 مصابا بكوفيد-19، إذ تمكن من رصد أولى علامات الإصابة مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس، كونه مثبتا في موقع مثالي بالجسم، ما يمكنه من قياس معدل التنفس ونشاط المنطقة، لأن هذا هو المكان الذي يحدث فيه تدفق الهواء بالقرب من سطح الجلد».
يذكر أن اللاصقة تجمع البيانات، ومن ثم يتم نقلها لخادم خاص لإنشاء ملخصات بيانية قابلة للتحليل من الأطباء والخبراء، عبر النظام المعروف بـ«قانون قابلية التأمين الصحي والمساءلة».