عاجل: بيان حوثي رسمي يوضح خريطة انتشار فيروس ”كورونا“ في العاصمة صنعاء.. 11 حي موبوء وتقارير تتحدث عن 76 حالة إصابة

الأربعاء 06 مايو 2020 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 7880

أعلنت سلطات الانقلاب الحوثية، فجر الأربعاء 6 مايو/أيار، بيان رسمي عبر مكتب اوقاف الأمانة، يوضح خريطه انتشار فيروس كورونا في العاصمة صنعاء، بعد اعلانهم رسميا عن تفشي الفيروس والكشف عن 76 حالة إصابة في صنعاء.

وبحسب وكالة ”سبأ“ بنسختها الحوثية، فان مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة، أصدر تعميما إلى مدراء الأوقاف بمديريات الأمانة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وجاء في التعميم ”أنه وفي ضوء توجيهات قيادة أمانة العاصمة، يتم التعميم والإبلاغ عن الحارات التي سيتم إغلاقها لمدة ٢٤ ساعة اعتبارا من فجر اليوم الأربعاء عبر مكبرات المساجد في مديريات الأمانة العشر“.

وشدد التعميم على أئمة المساجد الالتزام بإبلاغ المواطنين بالإغلاق الاحترازي للمساجد في حارات الزراعة الجنوبي بمديرية التحرير والمذهب والحميدي بصنعاء القديمة وكلية الطيران بمديرية معين والقمة مديرية آزال، الروني بمديرية الثورة، المجد الشمالية في الصافية، الرحاب الشرقية بمديرية السبعين، عذبان بمديرية الوحدة، والمتاريب الغربية بمديرية شعوب، وغول القاضي الشرقية بمديرية بني الحارث، لمدة ٢٤ ساعة.

وأهاب التعميم بكافة المواطنين والأهالي الالتزام الكامل بذلك، والبقاء بالمنازل وعدم الخروج خلال فترة الحظر المؤقت والتعقيم للحارات من قبل الفرق الميدانية بأمانة العاصمة.

ولفت إلى أن اللجان المجتمعية والفرق الميدانية من مختلف الجهات الرسمية المعنية ستكون متواجدة على مستوى المربعات لخدمة الأهالي خلال الفترة المحددة.



والثلاثاء، أعلنت سلطات الحوثيين في "صنعاء" عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، لمهاجر صومالي تم التأكد من إصابته بالوباء بعد وفاته في أحد فنادق العاصمة "صنعاء".

وقال وزير الصحة العامة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، "طه المتوكل "نعلن اليوم عن اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في العاصمة صنعاء لمهاجر صومالي".

وتحدثت تقارير اعلامية عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" والتي جرى التأكد منها في صنعاء، بلغت 76 حالة، ووفاة عدد من الحالات.

للمزيد إقرأ: 76 حالة إصابة في العاصمة صنعاء والحوثيون يستغيثون العالم

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا (تابعة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي)، تسجيل حالة وفاة و8 إصابات بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 21، بينها 3 وفيات، وحالة تعاف واحدة.

وبإعلان الحوثيين، ترتفع الحصيلة بالبلاد إلى 22 إصابة، بينها 4 وفيات، وحالة تعاف واحدة.