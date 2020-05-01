عقب تفشي كورونا..سلطات الانقلاب الحوثية تعلن تطبيق الحجر الصحي على 10 أحياء سكنية في «صنعاء»..أسماء الأحياء وموعد تطبيق الحجر

الأربعاء 06 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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أعلنت سلطات الانقلاب الحوثية مساء اليوم الثلاثاء اسماء الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء والتي سيتم تطبيق الحجر الصحي عليها وذلك بدءًا من يوم غداً الاربعاء ولمدة 24 ساعة وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وسائل إعلام حوثية تابعها "مارب برس"فأن الاحياء السكنية التي سيتم تطبيق الحجر الصحي عليها هي كالتالي :

1- حارة الزراعة الجنوبي حي القصر الجمهوري مديرية التحرير

2- حارة المذهب والحميدي حي صنعاء القديمة مديرية صنعاء القديمة.

3- حارة كلية الطيران حي الطيران مديرية معين.

4- حارة القمة حي الفوارس مديرية ازال.

5- حارة الروني حي الحصبة الشمالي مديرية الثورة.

6- حارة المجد الشمالية حي الصافية مديرية الصافية.

7- حارة الرحاب الشرقية مديرية السبعين.

8- حارة عذبان حي الصافية الغربية مديرية الوحدة.

9- حارة المتاريب الغربية حي حمير مديرية شعوب.

10- حارة غول القاضي الشرقية حي بني حوات مديرية بني الحارث.

هذا وكانت قد اعلنت مليشيات الحوثي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء رسميا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أحد فنادق العاصمة صنعاء لمهاجر من الجنسية الصومالية وقالت انه توفي.