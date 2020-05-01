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آخر احصائية رسمية بحالات كورونا في اليمن «وفيات بعدن وصنعاء»

الأربعاء 06 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص
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ارتفعت حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليمن مساء الثلاثاء، من 12 حالة الى 21 بينها 3 حالات وفاة، وفقا لاحصائية رسمية.

واعلنت لجنة الطوارئ الخاصة بمواجهة كورونا والتي تتبع وزراة الصحة اليمنية الثلاثاء في تغريدة رصدها مأرب برس ، تسجيل 8 حالات اصابة جديدة في عدن بينها حالة وفاة ، واصابة تاسعة بحضرموت.

كما افصح الحوثيون اخيرا عن اول حالة وفاة بكورونا في صنعاء ، وقالوا انها لمهاجر افريقي توفي في احد فنادق العاصمة.

وكانت اللجنة قد أعلنت تسجيل 12 حالة إصابة بكورونا في محافظات عدن وحضرموت وتعز حتى مساء الإثنين.

وسجلت اليمن اول اصابة بكورونا في 10 ابريل الماضي لمواطن بحضرموت اعلن لاحقا شفائه.

وباعلان الجهات الصحية في عدن وصنعاء ،يكون اجمالي حالات كورونا في اليمن ،حتى يوم الثلاثاء، قد وصل الى 22 حالة، منها حالة تعافي واحدة بحضرموت و 3 حالات وفاة جميعها في عدن ، اضافة الى حالة الوفاة الرابعة التي اعلنت عنها صنعاء.

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