أول محافظة يمنية تختم تأهيل طواقم مركز العزل الصحي لمرضى كورونا

الأربعاء 06 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب

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اختتمت اليوم بمحافظة مأرب دورة تدريبية في مجال الوقاية من العدوى للطاقم الطبي بمركز العزل الصحي لمرضى كورونا، وعددهم 15 متدرب ومتدربة، ( كدفعة أولية وعاجلة ) نظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

وهدفت الدورة التي استمرت يومين إلى تعريف المشاركين بطرق الحماية الشخصية وكيفية استخدام الاحتياطات القياسية مع جميع المرضى، وفي كل الاماكن والأوقات، وإكسابهم مهارات مختلفة حول عملية الرش واستخدام المعقمات ومعدات الوقاية الشخصية، وتقييم المخاطر وادارة النفايات.