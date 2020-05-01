أول محافظة يمنية تختم تأهيل طواقم مركز العزل الصحي لمرضى كورونا

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اختتمت اليوم بمحافظة مأرب دورة تدريبية في مجال الوقاية من العدوى للطاقم الطبي بمركز العزل الصحي لمرضى كورونا، وعددهم 15 متدرب ومتدربة، ( كدفعة أولية وعاجلة ) نظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
وهدفت الدورة التي استمرت يومين إلى تعريف المشاركين بطرق الحماية الشخصية وكيفية استخدام الاحتياطات القياسية مع جميع المرضى، وفي كل الاماكن والأوقات، وإكسابهم مهارات مختلفة حول عملية الرش واستخدام المعقمات ومعدات الوقاية الشخصية، وتقييم المخاطر وادارة النفايات.