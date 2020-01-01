منظمة تدق ناقوس الخطر: كورونا في سجون الحوثيين

الثلاثاء 05 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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قالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين «صدى» يوم الثلاثاء انها حصلت على معلومات تؤكد ان جماعة الحوثي زجت ببعض المصابين بحالات اختناق حاد في التنفس نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا كوفيد19 في السجون منها سجون يتواجد فيها الصحفيون المختطفون.

وعبرت المنظمة في بيان (وصل مأرب برس) عن ادانتها هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المختطفين بشكل عام ومنهم الصحفيون الذي يقبعون في سجون الجماعة منذ سنوات بسبب عملهم الصحفي.

وحذرت من ان هذه الممارسات قد تودي بحياة الصحفيين والمختطفين بشكل عام وقد تتسبب في توسيع انتشار الوباء بشكل غير مسبوق.

وحملت المنظمة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وتدهور صحتهم ودعت إلى الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المختطفين.

كما اهابت المنظمة بالوسط الإعلامي ومراسلي الوسائل الإعلامية والوكالات الإخبارية الدولية للإفصاح عن الحقيقة المرة التي تحدث بصنعاء جراء التعتيم الممنهج وتعامل الحوثيين مع تفشي وباء كورونا بأساليب لاينتهجها إلا المجرمون.

ولم يرد تعليق من الحوثيين حول ما جاء في بيان منظمة صدى، كما لم يتنسى لمأرب برس التأكد من صحة المعلومات التي تحدثت عنها المنظمة حول ادخال مصابين بكورونا في سجون مختلطة بصنعاء.