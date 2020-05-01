علماء بريطانيون يلتقطون أوضح صورة لفيروس كورونا بالأمعاء

الثلاثاء 05 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف علماء بريطانيون النقاب عن أول صور تفصيلية لـSars-CoV-2- تظهر وجوده في الأمعاء.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، التقط فريق علمي تابع لكلية علوم الحياة في جامعة "دندي" صورا قريبة جدا تعتبر الأولى من نوعها في العالم للفيروس.

وتظهر الصور الملتقطة بمجهر عالي الدقة تكوين جزيئات فيروس كورونا المستجد في داخل الأمعاء البشرية.

وعمل علماء من كلية علوم الحياة بجامعة دندي جنبا إلى جنب مع معهد هوبريخت في أوترخت، والمركز الطبي بجامعة إراسموس إم سي في روتردام، وجامعة ماستريخت في هولندا، لعزل الصور.

وأكد الفريق أن الفيروس يمكن أن يصيب الأمعاء أيضا، وينتشر ويتكاثر فيها، في مشكلة ستشكل تحديا جديدا أمام العلماء.

وبحسب الفريق، فهذه الصور توضع أسباب معاناة مرضى "كوفيد 19" من مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي والإسهال والغثيان.

ويُظهر مرضى Covid-19 مجموعة متنوعة من الأعراض المرتبطة بالأعضاء التنفسية -مثل السعال والعطس وضيق التنفس والحمى- وينتقل المرض عبر قطرات صغيرة تنتشر بشكل أساسي من خلال الجسيمات المحمولة جوا.

ومع ذلك، يعاني واحد من كل ثلاثة مرضى أيضا من أعراض معدية معوية، مثل الغثيان والبراز الرخو.

علاوة على ذلك، يمكن الكشف عن الفيروس في براز الإنسان بعد فترة طويلة من زوال أعراض الجهاز التنفسي.

وهذا يشير إلى أنه يمكن أن ينتشر أيضا من خلال ما يسمى "انتقال البراز".