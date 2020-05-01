وزير الصحة اليمني يخرج عن صمته ويلقي كلمة عن مستجدات «كورونا ووضع عدن والمليار ريال»

الثلاثاء 05 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- عدن

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بعد ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في اليمن الى 21 اصابة بينها 3 وفيات، ظهر وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، مساء الثلاثاء ، في كلمة تحدث فيها عن كورونا ومستجدات الوضع الصحي في البلاد.

حيث نفى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، تلقي الحكومة أي مبالغ مالية من البنك الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال في كلمة له " ان ما تلقته الحكومة من دعم من هو مركز الملك سلمان للاغاثه والأعمال الإنسانية لمجابهة الوباء، وبدأت تصل هذه المستلزمات إلى مخازن الأدوية في سيئون، وأن المركز هو الشريك والداعم الأساسي للحكومة اليمنية، وان هناك أيضا جهود يقوم بها المركز في تمويل أنشطه وبرامج المنظمات الدولية في اليمن".

وأوضح باعوم أن الحكومة رصدت 580 مليون ريال تم توزيعها على السلطات المحلية في المحافظات، إضافة الى 500 مليون ريال موجودة في البنك المركزي وسيتم توزيعها قريبا على مراكز العزل الصحي.

وأضاف " قمنا بتوزيع محتويات المستودعات الطبية لكافة المحافظات، ولم يتم إخفاء أي شيء، وتبذل الوزارة جهودها وإمكاناتها وقدراتها لمجابهة هذا الوباء.. داعياً وسائل الإعلام ان توجه رسائلها الى المجتمع وتوعيته بمخاطر هذا الوباء وطرق الوقاية منه واخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة.

وأشار الى ان الحكومة تسخر كافة امكاناتها وجهودها لمجابهة وباء (كورونا) والفيروسات المتفشية في اليمن في ظل موسم هطول الامطار في مختلف المحافظات.

ولفت الى أن مكافحة الأوبئة والفيروسات بحاجة إلى شراكات وجهود مجتمعية فاعلة من الجميع يكون المواطن شريك أساسي فيها، بتجنب المخاطر، داعياً المواطنين إلى اخذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بطرق الوقاية من الفيروسات.

كما أكد أن وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها وخصوصاً منظمة الصحة العالمية شركاء أساسيين للحكومة اليمنية في جهودها في مواجهة الوباء، داعياً إلى تلافي جوانب القصور وحشد الموارد والإمكانات لمساندة جهود الحكومة والعاملين في القطاع الصحي وتوفير الاحتياجات والوسائل اللازمة للعاملين في الترصد الوبائي والطوارئ، ومراكز العزل والعاملين في القطاع الصحي بشكل عام، إضافة إلى توفير المحاليل الخاصة بالأوبئة.

وشدد على ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره الفاعل في مساندة الجهود الرامية لمجابهة الفيروس، مشيرا الى أن الحكومة قدمت تسهيلات وإعفاءات ضريبية جمركية شاملة لشركات القطاع الخاص التي تعمل على توريد وبيع مستلزمات ووسائل الحماية الصحية، وانزال فرق رقابة إلى المنشئات وسيتم اتخاذ إجراءات عقابية تجاه المخالفين.

ودعا السلطة المحلية بمحافظة عدن إلى فرض حظر تجوال في المحافظة لمدة أسبوعين على الأقل حتى تتمكن فرق الترصد الوبائي من القيام بعملها وحصر أي حالات اشتباه أو إصابات بالفيروس، ومشددا على ضرورة القيام بإجراءات احترازية صارمة لما فيه مصلحة الجميع.

وطالب وزير الصحة، العاملين في القطاع الصحي في المحافظات غير المحررة، بالشفافية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بالوباء، وتحمل المسؤولية حيال ذلك.. مشيرا إلى أن أي إخفاء لعدد الحالات سيضر بالشعب اليمني كون الوباء لا يفرق بين صغير وكبير.

واكد باعومً على أهمية تبادل المعلومات حول الإصابات والاحتياجات لما فيه مصلحة الجميع.

ولفت إلى ان الحكومة أعلنت عن حالات الإصابة والوفيات بالوفاء بمحافظات (حضرموت، عدن وتعز) بكل وضوح وشفافية، وان إخفاء أي معلومات ليس من صالح الشعب اليمني ويوسع من انتشار الفيروس.