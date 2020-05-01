عاجل:حريق هائل في برج سكني بالامارات والدورنز تتدخل

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إندلع حريق ضخم في مبنى سكني شاهق بمنطقة النهضة في محافظة الشارقي في دولة الإمارات، وتعمل فرق الدفاع المدني على اخماد الحريق وإجلاء السكان من المبنى، ولم تتضح حتى اللحظة أسباب الحريق أو تفاصيل عن الإصابات.
كما أفاد موقع صحيفة "الامارات اليوم" عبر "تويتر" ان فرق إطفاء الدفاع المدني بمدينة الشارقة في الامارات تتعامل مع حريق شب بواجهة برج سكني بمنطقة النهدة بالمدينة حيث تم إخلاء السكان، فيما العمل جار لإخماد الحريق، وذلك بعد ورود بلاغ بالحريق لغرفة العمليات.
وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة أنه ورد بلاغ بوجود حريق بأحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة لغرفة العمليات المركزية بتمام الساعة 9:04 من مساء اليوم، وتم الاستجابة للبلاغ، وإخلاء السكان من البرج للسيطرة على الحريق، وجاري إخماد الحريق والتعامل معه من قبل الفرق المختصة.