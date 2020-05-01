#شاهد مكرمة محمد بن زايد ودولة كسارة الجنوب العربي بيان عاجل وهام من السلطة المحلية بسقطرى عاجل: القضاء على انقلاب انفصالي اماراتي جديد ومصادر تكشف من يسيطر على مبنى محافظة سقطرى قعطبة الضالع ..نازحون بل أدنى مقومات الحياة وسط أوجاع متزايدة عاجل: اول حالة وفاة مؤكدة بكورونا بصنعاء و 9 حالات جديدة بمحافظتين الجيش الوطني يسقط طائرة مسيرة حوثية بمريس الضالع شاهد...السيطرة على"كورونا"ممكن ..بشرط الجيش الوطني يعلن الجاهزية لاقتحام البيضاء والقبائل تنتفض ضد الحوثي قوات الحكومة الليبية تبدا تحرير قاعدة الوطية الجوية ...والمدفعية مهدت الطريق 10آلاف إصابة كورونا بيوم واحد في روسيا