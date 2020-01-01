بيان عاجل وهام من السلطة المحلية بسقطرى

الثلاثاء 05 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت السلطة المحلية بسقطرى مساء الثلاثاء ان محاولات الانتقالي جر المحافظة إلى الفوضى وأعمال الشغب ستواجه من الجيش.

وقالت في بيان - اطلع عليه مأرب برس- عقب محاولة مليشيات الانتقالي السيطرة على مبنى ديوان المحافظة، ان أفعال الانتقالي الرعناء في المحافظة مخالفة صريحة ونقض لما التزم به.

نص البيان:

في محاولة أخرى لجر المحافظة للعنف ونشر الفوضى والتخريب اقدمت مجاميع مسلحة تابعة لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الى محاولة اقتحام مبنى المحافظة في مدينة حديبو عصر هذ اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020م 12 من رمضان، تم التصدي لها من حماية المبنى من القوات الأمنية والقوات المشتركة ولاذوا بالفرار.

نود التأكيد أن محاولات الانتقالي لجر المحافظة الى الفوضى وأعمال الشغب ستواجه من الجيش والأمن بحزم وبفرض النظام والقانون وحفظ حقوق الجميع وتطبيق العدالة بحق المخالفين للنظام.

إن هذ الفعل الأرعن يعتبر مخالفة صريحة ونقض لما التزم به المجلس الانتقالي في وقت سابق من اعادة القوات المنهوبة من اللواء الاول مشاة بحري الى مواقعها في اللواء وانهاء المظاهر المسلحة وأسباب التوتر والالتزام بالنظام والقانون.

وعليه:

ندعو الاشقاء في قوات الواجب الى الزام ميليشيا الانتقالي بتنفيذ ما التزمت به والتراجع عن دعواتها وشعاراتها التحريضية والداعية الى زج المجتمع السقطري في اقتتال وصراع عبثي لتنفيذ اجندتها الخبيثة والدخيلة على المحافظة واهاليها المسالمين.

نهيب بجميع المواطنين بعدم الاستجابة لدعوات التمرد و الفوضى التي تطلقها وتنادي بها ميليشيا الانتقالي والاسهام مع الدولة والاجهزة الامنية وقوات الجيش والامن في تطبيق النظام والحفاظ على سلم المجتمع وحماية المصالح العامة والخاصة.

صادر عن السلطة المحلية

بمحافظة أرخبيل سقطرى