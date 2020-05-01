عاجل: القضاء على انقلاب انفصالي اماراتي جديد ومصادر تكشف من يسيطر على مبنى محافظة سقطرى

الثلاثاء 05 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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استعادت قوات الجيش والامن بمحافظة ارخبيل سقطرى السيطرة على ديوان المحافظة بعد طرد مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.

ونقل مأرب برس عن مصادر محلية واعلامية متطابقة قولها أن ‏مبنى السلطة المحلية في سقطرى بات الان تحت سيطرة الجيش والأمن بعد ان قامت عصابة مسلحة بالاشتباك مع حراسة المبنى وسيطرت عليه لعدة دقائق وسرعان ما تمت استعادة السيطرة من قبل قوات الامن.

واضافت المصادر ان المحافظ محروس سيلقي من داخل مبنى المحافظة كلمة ، بعد ان تم دحر مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات.

*تفاصيل ماحدث

الى ذلك ذكرت مصادر محلية اخرى ان مسلحين الانتقالي اقتحموا مبنى السلطة المحلية، أثناء تنظيمهم لتظاهرة للتنديد بمقتل جندي أثناء محاولاتهم السيطرة على مدينة حديبو عاصمة المحافظة الجمعة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن تعزيزات سعودية في طريقها إلى مبنى السلطة المحلية لتأمينه، بعد استعادته من قبل القوات الحكومية.

ولم يكن في المبنى أثناء الاقتحام سوى الحراسة فقط، فيما لم يسفر عملية الاقتحام عن أي إصابات.

وعمد المسلحون على ترديد شعارات انفصالية وإنزال العلم الجمهوري من على المبنى، قبل أن يتم إعادته بعد استعادة المبنى، طبقا للمصادر.