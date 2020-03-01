عاجل: اول حالة وفاة مؤكدة بكورونا بصنعاء و 9 حالات جديدة بمحافظتين

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اعلنت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن الثلاثاء، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة خلال الساعات الأخيرة .
وقالت اللجنة في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على تويتر ان 8 حالات سجلت في عدن احدها حالة وفاة اضافة الى حالة اصابة جديدة في حضرموت.
وطبقا للجنة فقد ارتفع عدد حالات كورونا المؤكدة في اليمن إلى 21 حالة بينها 3 حالات وفاة.
اما في صنعاء فقدت اعلنت مليشيات الحوثي رسميا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
واعلنت سلطات الحوثي بصنعاء تسجيل أول حالة اصابة بفيروس كورونا في أحد فنادق العاصمة صنعاء لمهاجر من الجنسية الصومالية وقالت انه توفي.