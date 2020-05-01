الجيش الوطني يسقط طائرة مسيرة حوثية بمريس الضالع

الثلاثاء 05 مايو 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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تمكنت وحدات من الدفاع الجوي في اللواء 83 مدفعية في مريس بمحافظة الضالع، يوم امس الاثنين، من إسقاط طائرة حوثية مسيرة كانت تحلق فوق سماء المنطقة.

وقال مصدر عسكري في اللواء إن الطائرة سقطت في مناطق المواجهات "الزيلة "يعيس شمال مريس، فيما نجحت طائرة أخرى الإفلات والمغادرة.

وفي سياق آخر هز إنفجار عنيف أرجاء المحافظة، رجحت المصادر أن يكون ناجم عن صاروخ بالستي أطلقته مليشيات الحوثي الإنقلابية على الضالع، من مناطق سيطرتها