الجيش الوطني يسقط طائرة مسيرة حوثية بمريس الضالع شاهد...السيطرة على"كورونا"ممكن ..بشرط الجيش الوطني يعلن الجاهزية لاقتحام البيضاء والقبائل تنتفض ضد الحوثي قوات الحكومة الليبية تبدا تحرير قاعدة الوطية الجوية ...والمدفعية مهدت الطريق 10آلاف إصابة كورونا بيوم واحد في روسيا العاهل المغربي يرفض عرضاً مغرياً من محمد بن زايد .. تفاصيل واشنطن تكشف إسم أبرز مهربي الأسلحة الايرانية الى اليمن وتفرض عليه عقوبات السعودية تكشف موقفها من ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي السعودية تقود معركة جديدة عبر التكنلوجيا لمواجهة كورونا.. كيف تتجول خلال منع التجوال شاهد بالوثائق.. مليشا الحوثي تجبر عقال الحارات في صنعاء على تجنيد 4 مدنيين من كل حي
تمكنت وحدات من الدفاع الجوي في اللواء 83 مدفعية في مريس بمحافظة الضالع، يوم امس الاثنين، من إسقاط طائرة حوثية مسيرة كانت تحلق فوق سماء المنطقة.
وقال مصدر عسكري في اللواء إن الطائرة سقطت في مناطق المواجهات "الزيلة "يعيس شمال مريس، فيما نجحت طائرة أخرى الإفلات والمغادرة.
وفي سياق آخر هز إنفجار عنيف أرجاء المحافظة، رجحت المصادر أن يكون ناجم عن صاروخ بالستي أطلقته مليشيات الحوثي الإنقلابية على الضالع، من مناطق سيطرتها