شاهد...السيطرة على"كورونا"ممكن ..بشرط الجيش الوطني يعلن الجاهزية لاقتحام البيضاء والقبائل تنتفض ضد الحوثي قوات الحكومة الليبية تبدا تحرير قاعدة الوطية الجوية ...والمدفعية مهدت الطريق 10آلاف إصابة كورونا بيوم واحد في روسيا العاهل المغربي يرفض عرضاً مغرياً من محمد بن زايد .. تفاصيل واشنطن تكشف إسم أبرز مهربي الأسلحة الايرانية الى اليمن وتفرض عليه عقوبات السعودية تكشف موقفها من ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي السعودية تقود معركة جديدة عبر التكنلوجيا لمواجهة كورونا.. كيف تتجول خلال منع التجوال شاهد بالوثائق.. مليشا الحوثي تجبر عقال الحارات في صنعاء على تجنيد 4 مدنيين من كل حي محادثات بين محمد بن زايد وترامب حول شروط حل الأزمة الخليجية وفقًا لـ3 شروط أساسية
رغم التصريحات المقلقة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية WHO خلال الأسابيع الماضية، أبرزها أن فايروس كورونا لن ينتهي من العالم سريعا، خرجت المنظمة (الإثنين) بتصريح «مشجع» على لسان مدير برنامج الطوارئ مايك ريان قال فيه: «نجحت دول بالفعل في احتواء المرض بطريقة ما، بهذا المعنى هناك أمل..
والسيطرة على كورونا ممكنة، بشرط أن نوفر الحذر الشديد واليقظة البالغة حين نبدأ استئناف الحياة الاقتصادية والاجتماعية العادية.. إذ سيظل الفايروس المستجد يشكل خطرا لحين التوصل إلى مصل مضاد له».
وختم: «الوضع العام أظهر إمكانية الوصول إلى نقطة تكون لنا فيها سيطرة كافية على الفايروس، وهذا مبشر».