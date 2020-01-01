الثلاثاء 05 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عكاظ

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رغم التصريحات المقلقة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية WHO خلال الأسابيع الماضية، أبرزها أن فايروس كورونا لن ينتهي من العالم سريعا، خرجت المنظمة (الإثنين) بتصريح «مشجع» على لسان مدير برنامج الطوارئ مايك ريان قال فيه: «نجحت دول بالفعل في احتواء المرض بطريقة ما، بهذا المعنى هناك أمل..

والسيطرة على كورونا ممكنة، بشرط أن نوفر الحذر الشديد واليقظة البالغة حين نبدأ استئناف الحياة الاقتصادية والاجتماعية العادية.. إذ سيظل الفايروس المستجد يشكل خطرا لحين التوصل إلى مصل مضاد له».

وختم: «الوضع العام أظهر إمكانية الوصول إلى نقطة تكون لنا فيها سيطرة كافية على الفايروس، وهذا مبشر».