10آلاف إصابة كورونا بيوم واحد في روسيا

الثلاثاء 05 مايو 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- العربية

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يستمر الوباء بالتغول في روسيا، مسجلاً آلاف الإصابات بشكل يومي.

وفي أحدث قفزاته هذه، أعلن المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا الثلاثاء أنه تم رصد 10102 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة مع 10581 حالة في اليوم السابق ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 155370 إصابة.

كما أعلن المركز تسجيل 95 وفاة جديدة بالمرض ليصل الإجمالي إلى 1451.