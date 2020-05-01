العاهل المغربي يرفض عرضاً مغرياً من محمد بن زايد .. تفاصيل واشنطن تكشف إسم أبرز مهربي الأسلحة الايرانية الى اليمن وتفرض عليه عقوبات السعودية تكشف موقفها من ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي السعودية تقود معركة جديدة عبر التكنلوجيا لمواجهة كورونا.. كيف تتجول خلال منع التجوال شاهد بالوثائق.. مليشا الحوثي تجبر عقال الحارات في صنعاء على تجنيد 4 مدنيين من كل حي محادثات بين محمد بن زايد وترامب حول شروط حل الأزمة الخليجية وفقًا لـ3 شروط أساسية تحذير عاجل لعشر محافظات يمنية السعودية.. أحكام قضائية ضد سعوديين متورطين في جرائم فساد مالي وإداري كورونا.. الحوثيون يدقون ناقوس الخطر ويجهزون ويجهزون 3 آلاف سرير بصنعاء رامز يتعرض للضرب والاغراق في الفخ الذي صنعه لضيوفه ... شاهد
ذكر تقرير صحافي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس رفض عرضاً مغرياً قدمه له ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، يتضمن دعم المغرب اللواء الليبي المتقاعد المشير خليفة حفتر مقابل النفط ومشاريع استثمارية.
ونقل موقع (الأيام 24) المغربي عن ضابط مخابرات إماراتي: “إن محمد بن زايد عرض على ملك المغرب النفط الليبي بسعر مغر وإرساء مشاريع للشركات المغربية”.
وزعم الضابط الإماراتي، في تغريدة على حسابه “بدون ظل” على تويتر، أن ولي عهد الإمارات عرض صفقة النفط “مقابل دعم المغرب للمشير خليفة حفتر”، مبيناً أن ملك المغرب “رفض العرض بشكل تام”.
ووقع فرقاء الأزمة الليبية نهاية 2015 اتفاقا سياسيا بالصخيرات في المغرب، أناط السلطة السياسية في البلاد بالبرلمان المنتخب عام 2014 (سلطة تشريعية) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (سلطة تنفيذية)، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة (استشاري).
وشكلت الأزمة الليبية إحدى ملفات الأزمة والبرودة في العلاقات بين الرباط وأبو ظبي. وجدد المغرب، الأسبوع الماضي، تمسكه باتفاق الصخيرات كإطار لحل الأزمة الليبية، بعد إعلان الجنرال حفتر انسحابه من الاتفاق.