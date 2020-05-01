العاهل المغربي يرفض عرضاً مغرياً من محمد بن زايد .. تفاصيل

الثلاثاء 05 مايو 2020 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ذكر تقرير صحافي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس رفض عرضاً مغرياً قدمه له ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، يتضمن دعم المغرب اللواء الليبي المتقاعد المشير خليفة حفتر مقابل النفط ومشاريع استثمارية.

ونقل موقع (الأيام 24) المغربي عن ضابط مخابرات إماراتي: “إن محمد بن زايد عرض على ملك المغرب النفط الليبي بسعر مغر وإرساء مشاريع للشركات المغربية”.

وزعم الضابط الإماراتي، في تغريدة على حسابه “بدون ظل” على تويتر، أن ولي عهد الإمارات عرض صفقة النفط “مقابل دعم المغرب للمشير خليفة حفتر”، مبيناً أن ملك المغرب “رفض العرض بشكل تام”.

ووقع فرقاء الأزمة الليبية نهاية 2015 اتفاقا سياسيا بالصخيرات في المغرب، أناط السلطة السياسية في البلاد بالبرلمان المنتخب عام 2014 (سلطة تشريعية) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (سلطة تنفيذية)، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة (استشاري).

وشكلت الأزمة الليبية إحدى ملفات الأزمة والبرودة في العلاقات بين الرباط وأبو ظبي. وجدد المغرب، الأسبوع الماضي، تمسكه باتفاق الصخيرات كإطار لحل الأزمة الليبية، بعد إعلان الجنرال حفتر انسحابه من الاتفاق.