السعودية تكشف موقفها من ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي السعودية تقود معركة جديدة عبر التكنلوجيا لمواجهة كورونا.. كيف تتجول خلال منع التجوال شاهد بالوثائق.. مليشا الحوثي تجبر عقال الحارات في صنعاء على تجنيد 4 مدنيين من كل حي محادثات بين محمد بن زايد وترامب حول شروط حل الأزمة الخليجية وفقًا لـ3 شروط أساسية تحذير عاجل لعشر محافظات يمنية السعودية.. أحكام قضائية ضد سعوديين متورطين في جرائم فساد مالي وإداري كورونا.. الحوثيون يدقون ناقوس الخطر ويجهزون ويجهزون 3 آلاف سرير بصنعاء رامز يتعرض للضرب والاغراق في الفخ الذي صنعه لضيوفه ... شاهد أردوغان يدلي بتصريحات سارة عن فيروس كورونا في العالم انكسار جديد للميلشيات الحوثية في محافظة تعز
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي ساهم في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وأوضحت المؤسسة في بيان، صدر اليوم، على حسابها الرسمي على "تويتر"، التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للمملكة.
وشددت مؤسسة النقد السعودي على "متانة احتياطيات النقد الأجنبي لديها وقدرتها على تلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من العملات الأجنبية، حيث تغطي ما يقارب 43 شهرًا من الواردات و88 في المئة من الكتلة النقدية الموسعة ن3".