السعودية تكشف موقفها من ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي

الثلاثاء 05 مايو 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي ساهم في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عاما.

وأوضحت المؤسسة في بيان، صدر اليوم، على حسابها الرسمي على "تويتر"، التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للمملكة.

​وشددت مؤسسة النقد السعودي على "متانة احتياطيات النقد الأجنبي لديها وقدرتها على تلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من العملات الأجنبية، حيث تغطي ما يقارب 43 شهرًا من الواردات و88 في المئة من الكتلة النقدية الموسعة ن3".