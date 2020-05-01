شاهد بالوثائق.. مليشا الحوثي تجبر عقال الحارات في صنعاء على تجنيد 4 مدنيين من كل حي

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حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاثنين 4 مايو/آيار، من تصاعد عمليات التجنيد الاجباري للمدنيين من قبل المليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها جراء النزيف المتواصل لعناصرها في جبهات القتال.
وقالت الحكومة على لسان وزير الاعلام معمر الارياني، "ان مرتزقة ايران (المليشيا الحوثية) تجبر عقال الحارات في العاصمة المختطفة صنعاء على تجنيد أربعة مدنيين من كل حي بهدف تدريبهم على استخدام السلاح والزج بهم في جبهات القتال كوقود لحربها العبثية على الشعب اليمني، بعد أن خسرت المئات من عناصرها في محافظات الجوف ومارب والبيضاء".
واضاف: "ان ما تقوم به المليشيا الحوثية من تجنيد إجباري للمواطنين في مناطق سيطرتها تحت الضغط والتهديد وقوة السلاح والزج بهم في جبهات القتال، هي جرائم قتل جماعي للمدنيين واتخاذهم دروعا بشرية لمقاتليهم خدمة للمشروع التوسعي الإيراني".
واشار الارياني الى ان المليشيا الحوثية تمارس هذه الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، وتحشد المدنيين اجباريا لجبهات القتال في ضل الدعوات الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار الشامل وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا لتؤكد أجندتها التصعيدية ومواقفها تجاه السلام وعدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية المتردية لليمنيين.