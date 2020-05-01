تحذير عاجل لعشر محافظات يمنية

الثلاثاء 05 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حذّر المركز الوطني للأرصاد، الاثنين 4 مايو/آيار، من استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرة تحذيرية، على موقعه الإلكتروني، هطول الأمطار الرعدية على مناطق من محافظة المهرة، ومدينة سيئون ومحافظات صنعاء وتعز وذمار وحجة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد محافظات أخرى، مثل ريمة وعمران والمحويت ومناطق عتق والسدّة أمطار قد تصل إلى مستوى شديدة الغزارة، خاصة في الأجزاء الجبلية، مع احتمال امتدادها غرباً إلى أجزاء من السواحل وسهل تهامة وشرقاً إلى الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية وصولاً إلى المناطق الداخلية لمحافظات حضرموت والمهرة.

وأشار إلى أن أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأرخبيل سقطرى قد تشهد أمطاراً متفاوتة الشدة.

ودعا المركز المواطنين في المحافظات المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان والاحتماء من العواصف الرعدية والانهيارات الصخرية في الطرقات الجبلية، وعدم التواجد في ممرات السيول.