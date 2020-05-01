كورونا.. الحوثيون يدقون ناقوس الخطر ويجهزون ويجهزون 3 آلاف سرير بصنعاء

الثلاثاء 05 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أقرّت اللجنة الخاصة بمكافحة الأوبئة التابعة لسلطات الانقلاب الحوثية بصنعاء، الاثنين 4 مايو/آيار، مقترحاً لتجهيز مستشفى ميداني بأمانة العاصمة بسعة ثلاثة آلاف سرير في إطار الخطوات الاحترازية الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا.

وأشار اجتماع للجنة إلى رفع درجات التعامل مع حالات الالتهاب الرئوي إلى أعلى درجة بما في ذلك تطبيق الخطوات الاحترازية على المخالطين لها بإخضاعهم للحجر الصحي.

وقال وزير الصحة في حكومة الحوثيين -غير المعترف بها دولياً- طه المتوكل، إن تسجيل حالات إصابة في بعض المحافظات يدق ناقوس الخطر بإمكانية انتقال الوباء إلى كل المحافظات.

وأكّد المتوكل الحاجة لـ"تنسيق قطاعي عالي لمواجهة أي طارئ يتصل بكورونا"، باعتبار أن انتقال الفيروس إلى جميع المحافظات أصبح أمراً وارداً، وفق وكالة (سبأ) الخاضعة لسيطرة الجماعة.

ووجه الاجتماع السلطات المحلية بالمحافظات بالعمل على منع التجمعات لأكثر من عشرين شخصاً، وإخراج أسواق القات إلى خارج المدن أو إلى أماكن مفتوحة، ومراعاة حضور الاشتراطات الصحية والوقائية لحماية مرتادي هذه الأسواق والبائعين، ووضع آلية لضبط دخول سائقي الشاحنات الحاملة للبضائع من المحافظات التي أعلنت فيها حالات إصابة.

وفي وقت سابق الاثنين 4 مايو/آيار، قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء (حكومية)، في بيان على تويتر، إنها سجلت إصابتين جديدتين بالفيروس في ‎محافظة حضرموت (شرق).

وارتفع عدد المصابين إلى 12، بينهم حالتا وفاة وحالة تعافٍ.

وأضافت اللجنة أن الحالات الجديدة تتلقى الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي بمدينة المكلا، عاصمة حضرموت، وتقوم فرق الرصد بحصر المخالطين للمصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، السبت، من احتمال تأثير الفيروس على نصف سكان اليمن، الذي يمتلك قطاعًا صحيًا هشًا، جراء حرب متواصلة منذ 6 سنوات.

وأصاب "كورونا"، حتى مساء الإثنين، أكثر من 3 ملايين و603 آلاف شخص بالعالم، توفى منهم أكثر من 250 ألفًا، وتعافى ما يزيد عن مليون و169 ألفًا، بحسب موقع "worldometer " المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.